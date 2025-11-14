世界各地で開催されているFIFAワールドカップ予選。現地時間13日には、新たにフランスがワールドカップ出場を決めました。ヨーロッパ予選では既にK組からイングランドの本大会出場が決定していますが、この日はD、F、I、K組の試合が行われました。D組1位のフランスは、2位ウクライナに4-0と圧勝。1試合を残し、本大会出場をつかみ取りました。3位アイスランドは4位アゼルバイジャンに2-0で勝利し、2位に浮上。最終節はプレーオフに