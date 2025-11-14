日本銀行は１４日、内田真一副総裁（６３）が白血病の治療のため入院したと発表した。入院期間は数週間の見通しで、入院中はリモートワーク環境で業務を行うという。日銀によると、７日から検査入院し、病名が判明したという。現時点では１２月１８、１９日に開催される次回の金融政策決定会合には出席する予定としている。内田氏は１９８６年、日銀に入行。企画局長や理事を経て、２０２３年３月から副総裁を務めている。