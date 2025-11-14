薩摩川内市で、今月13日、40代の知人女性に対し、電話で「皆殺ししてやる」などと脅迫した疑いで49歳の無職の男が逮捕されました。 脅迫の疑いで逮捕されたのは、鹿児島県薩摩川内市西向田町の無職の男（49）です。薩摩川内警察署によりますと、男は、13日午前1時半ごろ、県内に住む40代の女性に電話をかけ、「人生をめちゃくちゃにしてやる。皆殺しにしてやる」などと怒鳴り、脅迫した疑いが持たれています。 13日の夕方、被害