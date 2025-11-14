EXILE TAKAHIRO（40）が13日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。7人組ガールズグループ「HANA」のKOHARUの恋愛相談に答えた。KOHARUは「危ういオーラのある男性にひかれてしまう」という悩みを打ち明けた。南海キャンディーズ山里亮太は「心配」と反応し、TAKAHIROも「これ危ないですね」と語った。KOHARUは「女性に対して、“危うそうなオーラがある”人。女慣れしてそう」と細かく話した。