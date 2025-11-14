26年前、名古屋市西区で主婦が殺害された事件で逮捕された69歳の女について、名古屋地検は刑事責任能力を調べる鑑定留置を始めました。名古屋市港区のアルバイト、安福久美子容疑者（69）は、1999年11月、西区のアパートで主婦の高羽奈美子さん（当時32歳）の首などを刃物で刺して殺害した疑いがもたれています。安福容疑者は、高羽さんの夫・悟さんの高校の同級生で、当時、悟さんに好意を寄せていました。 【写真を見る】