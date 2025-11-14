「THE EAT SHOP izumi」は、地下鉄「久屋大通駅」から徒歩1分の場所にある、カジュアルビストロです。店内はスタッフがDIYで仕上げた、ニューヨーク・ブルックリンをイメージした温かみのある空間。イタリアンを中心に40年以上の調理経験をもつオーナーが手がける創作料理が自慢です。ランチでは、一つずつ丁寧に手作りする“ふわふわ食感”のハンバーグが人気。定番のグレービӦ