全国高校生花いけバトルの応援トラック香川県：提供 香川県で毎年開かれている「全国高校生花いけバトル」を盛り上げようと、高校生と花を美しくデザインした「応援トラック」が完成し、21日から県内を走ることになりました。 大会の実行委員会が高松工芸高校の漫画部にイラストを依頼し、約1年かけてデザインが完成しました。愛媛県の印刷会社がインクジェット方式のプリンターでボディに直接印刷する方法で、デザ