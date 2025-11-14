「おかしな大地 from farm to spoon 覚王山店」は、『恵那川上屋』から生まれた“食と農”をテーマにしたコンセプトショップで、作りたての商品を届けています。定番の栗菓子に加え、覚王山店限定の商品や、SNSで話題のカフェメニューを楽しめるイートインスペースも併設。カフェメニューは季節ごとに変わり、旬のイチゴやモモと栗を合わせたスイーツ、夏のかき氷やわらび餅、秋の栗づくし