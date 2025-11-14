大晦日に放送される「第76回NHK紅白歌合戦」の出場者が11月14日に発表され、初出場者が登場する記者会見も開かれた。本番に向けて視聴者の注目度が高まる中、今年の特徴として挙げられるのが、初出場の女性アイドルグループに熱い視線が注がれているということ。スポーツ紙芸能デスクはこう言う。【もっと読む】今年のNHK「紅白歌合戦」の目玉は今田美桜vs綾瀬はるか「好感度女優」の新旧対決「大方の予想通り、女性アイドルグル