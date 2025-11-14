【山粼武司 これが俺の生きる道】#49【これが俺の生きる道】球団代表の温情がうれしかった1997年オフの契約更改…ドーム移転で成績下落、チームは最下位に沈んだ「武司さんの記録を抜きたい」これは中日のチームメートだった福留孝介の言葉。記録とは現役最年長記録のことだ。孝介は俺と同じ45歳のシーズンにユニホームを脱いだが、練習嫌いの俺とは違ってめちゃくちゃ練習をするストイックな男。主力になっても常に前向