オルビスは、2025年11月15日から30日まで、東京都渋谷区の「改良湯」で期間限定イベント「オルビスの湯」を開催します。オルビス商品を試せる入浴体験型イベント「改良湯」の女性エリアのリニューアルを記念し、期間中は今年の5月に発売した「オルビス ザ クレンジング オイル」を中心に、オルビスの人気商品を体験できる特別な空間に。来場者には「オルビス ザ クレンジング オイル」のサンプルとコラボステッカーがもらえます。