リーブス英財務相が経済見通し改善で増税見送りへ リーヴス氏は依然として１５０から２００億ポンドの財政余地を確保する見込み 英国の大幅な増税は依然として財源不足を補う見込み 英国は依然として所得税の課税最低額を引き下げる可能性が高い 英国は給与天引き制度による歳入増を見込む （事情通がリーヴズ氏の所得税政策を議論）