北都銀行中間決算について説明する伊藤大介取締役 秋田市 14日 北都銀行の今年度の中間決算は減収増益となりました。増益は４期ぶりです。 北都銀行が発表した中間決算は経常収益は前の同じ時期と比べ１．９％減の１１２億９６００万円でした。純利益は１６２％増の７億１６００万円で、中間期としては４期振りの増益となりました。有価証券の含み損は１４７億５５００万円で、債権価格の下落に伴い損切りを進めた結果、１