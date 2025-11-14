ハロー！プロジェクトの公式サイトが14日に更新され、アイドルグループ「アンジュルム」のライブツアーの公演を中止することが発表された。メンバーの松本わかな（18）、下井谷幸穂（19）がインフルエンザA型に罹患。後藤花（17）は体調不良を訴えており、9人のうち3人が活動を控えている。中止になったのは「アンジュルムライブツアー2025秋〜KeepYourSmile！〜」の15日の埼玉・熊谷公演と16日の千葉・柏公演。い