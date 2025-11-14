ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）は、グラミー賞受賞の世界的アーティストZedd（ゼッド）との初コラボレーションによる新音楽体験ライド・アトラクション「スペース・ファンタジー・ザ・ライド〜CLUBZEDDREMIX〜」を26年1月30日から8月17日の期間限定で開催する。このライドのために制作された「Zeddオリジナルリミックス」が大音量で響き渡るなか、無数の星がきらめく宇宙を縦横無尽に走り抜ける。色鮮やか