天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが先ほど、上皇ご夫妻のお住まいを訪ね、来週から初めての海外公務としてラオスを公式訪問することを報告されました。きょう（14日）午後4時半ごろ、愛子さまはピンク色の装いで沿道に集まった人に手を振りながら、上皇ご夫妻のお住まい・仙洞御所に入られました。17日からのラオス公式訪問をご夫妻に報告されたということです。愛子さまは、首都・ビエンチャンで国家主席の表敬訪問や晩さん会にの