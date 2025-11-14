国の内外から多くの観光客が訪れるきっかけとなる、クルーズ船。今年度、県内には過去最多の33回、寄港しました。今年度県内に寄港する最後のクルーズ船が、14日朝、秋田港に到着しました。乗客は、14日が最後の運行となるクルーズ列車に乗って県内の観光を楽しみました。大型客船の「ダイヤモンド・プリンセス」は、14日午前8時半ごろ、秋田港に入りました。今年度、県内に寄港する最後のクルーズ船です