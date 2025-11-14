俳優・柄本時生（３６）とさとうほなみ（３６）が１３日、結婚した。時生は、父は柄本明、母は故角替和枝さん、兄は佑、義姉は安藤サクラという俳優一家の出身。さとうはロックバンド「ゲスの極み乙女」のドラマー「ほな・いこか」としても活動しており、ともに再婚。２人は放送中のＮＨＫの朝ドラ「ばけばけ」のキャストに名前を連ねている。さとうは「ばけばけ」で、農家の家に八人兄弟の長女として生まれ、借金を背負った家