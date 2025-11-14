大相撲九州場所は１４日、６日目の取組が行われ、大の里は一気の出足で平戸海を押し倒し、無傷の６連勝。豊昇龍は若元春の立ち合い変化に屈し、２敗。琴桜も玉鷲に送り出され、連敗で早くも４敗。前日初黒星を喫した安青錦は宇良を力強く寄りきり、５勝。王鵬は伯桜鵬を冷静にさばいて連敗を３で止め、星を五分に戻した。隆の勝は高安との小結対決を制して初日を出した。高安は２敗。平幕で唯一勝ちっ放しだった藤ノ川は、御