再審制度の早期見直しを求め、平口法相（左から2人目）に要望書を手渡す超党派の国会議員連盟メンバー＝14日午後、法務省再審制度の早期見直しを求める超党派の国会議員連盟は14日、平口洋法相と面会し、再審請求審での証拠開示規定新設に関し、対象を限定せずに幅広い開示が実現するような制度を求める要望書を手渡した。見直しを検討している法制審議会（法相の諮問機関）部会では、請求理由に関連する証拠を対象とする案など