報道陣に公開された、美浜原発のボーリング調査の現場＝14日午後、福井県美浜町関西電力は14日、今月10日に着手した美浜原発（福井県美浜町）の原発新設に向けたボーリング調査の様子を報道陣に公開した。2027年3月までに敷地内外の21カ所で地質の状況や地盤の硬さを調べ、原発設置に適したエリアを選定する。午後1時ごろ、原発北側エリアにある1カ所で、協力会社の社員2人がボーリングマシンで地盤を掘り進める作業を公開。こ