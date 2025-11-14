都内のチケットショップで偽造された商品券を換金しようとしたとして、詐欺未遂などの疑いで逮捕された暴力団組員の男性（31）について、東京地検はきょう（14日）付で不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。