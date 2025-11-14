「大相撲九州場所・６日目」（１４日、福岡国際センター）横綱大の里は平戸海を下し、初日から６連勝とした。ただ１人、全勝を守り、単独トップに立った。鋭い立ち合いからパワーで圧倒。一気に押し倒した。ここまで５連勝だった前頭十二枚目藤ノ川は、御嶽海にはたき込まれて初黒星。もろ差しで前に出たが、御嶽海に抱えられ、はたき込まれ、思わず手を付いてしまった。前日に初黒星を喫した関脇安青錦は宇良を寄りきりで