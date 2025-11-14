ストーカー規制法による禁止命令に違反し、女性の家に押しかけた疑いで、香川県さぬき市の男が逮捕されました。 ストーカー規制法違反の容疑で現行犯逮捕されたのは、さぬき市の無職の男（77）です。警察によりますと男は、ストーカー規制法の規定により、香川県内に住む女性（50）に対し、さらに反復してつきまといなどをしてはならない旨の禁止命令を受けていたにもかかわらず、きょう（14