今年、県内で明らかとなった詐欺の被害額が先月末までで9億3,000万円余りとなり、過去最高となった去年1年間の被害額を上回りました。「オレオレ詐欺」に分類される被害が急増しています。県警察本部のまとめによりますと、今年県内で先月末までに確認された特殊詐欺と“SNS型投資詐欺”・“ロマンス詐欺”の被害額は、あわせて9億3,100万円余りでした。過去最高となった去年1年間の被害額、約9億1,000万円を10か月で上回りました