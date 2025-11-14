今週の東京株式市場は決算発表がピークを迎えるなか、特に１１日のソフトバンクグループの決算内容が高い関心を集めた。同社の第２四半期累計（４～９月）の連結最終利益は前年同期比２．９倍の２兆９２４０億円と大幅増益を記録したが、市場では材料出尽くし感も指摘され、１２日の株価は反落した。 きょうも秋口以降に大幅高を演じてきたキオクシアホールディングスは減益決算が嫌気され、ストッ