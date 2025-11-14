ジャパンネクスト証券運営のＰＴＳ（私設取引システム）において、ニデックが急落。下落率は一時１４％を超えた。１４日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を開示した。売上高は前年同期比０．７％増の１兆３０２３億３００万円、営業利益は同８２．５％減の２１１億７００万円、最終利益は同５８．６％減の３１１億９１００万円だった。同社は不適切会計の疑いに関する調査で開示が遅れてい