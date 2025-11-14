先月（10月）、岡山市中区にある防災ステーションの駐車場に塗料で落書きをしたとして、器物損壊の疑いで逮捕された岡山市東消防署に勤務する60歳の消防士長の男性について、岡山地検は、おととい（12日）付けで起訴猶予としました。