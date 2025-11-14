日銀が１４日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５４円６７～６９銭と前営業日比０４銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１７９円９２～９６銭と同２８銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１６３２～３４ドルと同０．００２１ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS