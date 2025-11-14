海帆 [東証Ｇ] が11月14日大引け後(18:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終損益は40.1億円の赤字(前年同期は2.4億円の赤字)に赤字幅が拡大した。 併せて、従来の通期業績予想(連結最終損益は14.6億円)を取り下げ、未定に変更した。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結最終損益は37.3億円の赤字(前年同期は1億円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-12.0％→-41.1％に急悪