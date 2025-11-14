MLBが11月14日、Xを更新。ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）のMVPを祝った。 「The legend continues!」と投稿されたのは、大谷がナショナルリーグのMVPに選出されたことを祝う画像。画像には金色で「MVP」と描かれ、ほほ笑む大谷と雄叫びを上げる大谷が載っており、大谷直筆のサインも入っている。大谷のMVP受賞は3年連続4度目となる。 【画像】大谷翔平のMVP選出を祝福する画像（画像はMLB