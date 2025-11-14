来年行われるWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)のアメリカ代表にさらなる強力選手が加わりました。2年連続3度目のア・リーグMVPを受賞したヤンキースのアーロン・ジャッジ選手がキャプテンを務めるアメリカ代表。すでに、ジャッジ選手とMVPを争い、今季MLBで唯一60本塁打の大台に乗ったマリナーズのカル・ローリー選手、サイ・ヤング賞を獲得したパイレーツのポール・スキーンズ投手、シルバースラッガー賞受賞のロイヤルズ