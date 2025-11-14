大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンが13日（木）、「2025男子世界クラブ選手権大会 壮行会」を実施することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 男子世界クラブ選手権大会は、12月16日（火）から21日（日）にブラジルのベレンにて開催される。5大陸の各王者と開催国王者、さらに主催者推薦のワイルドカード2チームを加えた計8チームが出場し、クラブ世界一をかけて戦う