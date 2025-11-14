キャラクターグッズ通販などを手がけるインペリアル・エンタープライズ（東京都荒川区）は、「エヴァンゲリオン新幹線」デザインの腕時計「エヴァンゲリオン新幹線 500 TYPE EVA-02 ウオッチ」の予約受付を、5000点限定で2025年11月10日から同社運営の「PREMICOオンラインショップ」にてはじめた。発送は26年3月下旬から順次の予定。「『500 TYPE EVA』の2号機が存在したら」の想像もとにアニメ「エヴァンゲリオン」シリーズと「シ