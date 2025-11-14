造花を供える登山道の管理人・黒沢完一さん＝14日午後、群馬県上野村1985年の日航ジャンボ機墜落事故の現場「御巣鷹の尾根」（群馬県上野村）の登山道が14日夕、冬季閉鎖された。今年は事故から40年となり、登山道を管理する黒沢完一さん（82）は「一般の人の慰霊登山が増えたように感じた」と述べた。冬季閉鎖を経て、2026年4月29日に開山する予定だ。この日は、黒沢さんや日航社員らが、登山道にはみ出した枝を切ったり、尾