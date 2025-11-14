記者会見で謝罪するいわき信用組合の金成茂理事長＝14日午後、福島県いわき市反社会的勢力に多額の資金を提供し、金融庁から業務の一部停止と改善命令を受けたいわき信用組合（福島県いわき市）は14日、東北財務局に業務改善計画を提出した。反社遮断に向けて警察など外部機関との連携を強化し、不当要求を報告する通報窓口に法律事務所を指定することなどを盛り込んだ。同市内で記者会見した金成茂理事長は改めて謝罪した上で