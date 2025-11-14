【モデルプレス＝2025/11/14】Aぇ! groupの末澤誠也が、11月21日発売のファッション雑誌『SPRiNG（スプリング）』2026年1月号（宝島社）の表紙と巻頭特集に初登場する。【写真】末澤誠也、“彼氏感”満載の運転姿◆末澤誠也「SPRiNG」初登場美しいビジュアルとファッションセンス、空気を一変させるハイトーンの歌声―多彩な才能にあふれた末澤がSPRiNG初登場。「末澤誠也からにじむ温度と湿度と。」と題し、30歳目前でCDデビュー