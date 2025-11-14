【モデルプレス＝2025/11/14】ファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」が、2026年4月5日に開催されることが決定。第1弾出演者が発表された。【写真】「関西コレクション 2026 S／S」出演者第1弾◆「関西コレクション2026 S／S」2026年4月5日に開催決定関西から世界へ日本のカルチャーを発信し続ける、日本最大級のファッションイベント「関西コレクション」。2011年2月に大阪で誕生し、これまで数々の旬な