日本ハムは14日、安西叶翔投手、星野ひので選手、藤田大清選手とそれぞれ育成選手契約を締結したと発表した。背番号は星野が「168」に決まり、安西、藤田の背番号変更はない。星野はシーズン終了後に戦力外通告を受けていた。