【モデルプレス＝2025/11/14】SM ENTERTAINMENT JAPANからデビューする日本人8人組ガールズグループ・GPP（ジーピーピー）にモデルプレスがインタビュー。第8回目はルナ（渡辺瑠奈）を深堀り。【インタビュー連載】【写真】モデル出身・SM日本人グループでデビューするメンバー◆SMエンタジャパンからデビュー・GPPとは？BoA、東方神起、SHINee、少女時代、EXO、Red Velvet、NCT、aespa、RIIZEなど数々の世界的アーティストを輩出