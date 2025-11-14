4度目の満票MVP受賞米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、全米野球記者協会の投票で選出されるナ・リーグの最優秀選手賞（MVP）を満票で受賞した。3年連続は2001〜2004年のバリー・ボンズ以来2人目で、4度はボンズの7度に次ぐ歴代単独2位。エンゼルス番の米記者は、MVPを取れなかった2022年を大谷の最高シーズンと言い切っている。大谷は今季、打者として打率.282、出塁率.392、長打率.622、OPS1.014