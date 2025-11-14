結成から半世紀を迎えた伝説的パンク・ロックバンド、セックス・ピストルズの50周年を記念するオフィシャルグッズが、UNIVERSAL MUSIC STOREにてオンライン販売開始となった。【画像】人気トップ10も発表！セックス・ピストルズ結成50周年記念グッズ今回販売されるのは、東京・原宿で10月29日から11月9日まで開催された期間限定ショップのアイテムや、大型フェス「PUNKSPRING 2025」の会場で即完売となった商品を含む全41種類