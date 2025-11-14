サザンオールスターズの最新ライブ映像作品『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』が19日にリリースされることを記念し、約2時間にわたるドキュメンタリームービー『Documentary of THANK YOU SO MUCH!! -“変態”し続けるロックバンド-』が、21日午後7時より配信されることが決定した。【ライブ写真多数】超豪華ゲストが集結！『九段下フォーク・フェスティバル’25』の模様同映像では、今年3月にリリースされた10年ぶり