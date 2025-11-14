ジャスティン・バルドーニが、映画『ふたりで終わらせる／IT ENDS WITH US』の撮影中の出来事を巡り、ブレイク・ライヴリーから起こされた裁判の却下を目指し、申し立てを行った。【写真】ブレイクほかジジやハイム姉妹も出席2023年に行われたテイラー・スウィフトの豪華誕生日パーティーVarietyによると、バルドーニ側の弁護士は現地時間11月12日、略式判決を求める申し立てを行い、ライヴリーの訴えは「些細な不満の羅列」