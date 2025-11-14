◇大相撲九州場所6日目（2025年11月14日福岡国際センター）2場所連続優勝を狙う横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）は東前頭3枚目の平戸海（25＝境川部屋）を一気に押し倒し6連勝。盤石の強さを見せつけた。初日に金星を配給した横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）は、結びの一番で西前頭2枚目の若元春（32＝荒汐部屋）と対戦。立ち合いで変化され、はたき込みでまさかの2敗目。初日に続く痛恨の金星配給となった。今年春場所の