１４日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）に比べて０４銭円高・ドル安の１ドル＝１５４円６７〜６９銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、２８銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１７９円９２〜９６銭で大方の取引を終えた。