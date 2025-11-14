浜松市のガールズバーで7月に店長と店員が刺殺された事件で、殺人容疑などで逮捕された住所不定、無職山下市郎容疑者（41）が「店員の女性に好意があった。2人にばかにされ腹が立った」との趣旨の供述をしていたことが14日、捜査関係者への取材で分かった。静岡地検浜松支部は同日、2人を殺傷力の高いククリナイフで多数回突き刺し殺害したなどとして、殺人と銃刀法違反などの罪で山下容疑者を起訴した。起訴状などによると、