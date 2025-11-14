ラオス公式訪問を前に、上皇ご夫妻にあいさつのため仙洞御所に入られる愛子さま＝14日午後、東京都港区（代表撮影）天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは14日、17日からのラオス公式訪問を前に、東京・元赤坂の赤坂御用地にある仙洞御所を訪れ、上皇ご夫妻にあいさつされた。正門から車で入る際、後部座席の窓を開け、集まった人たちに笑顔で手を振った。今年は日本とラオスの外交関係樹立70周年に当たり、滞在中はトンルン国家