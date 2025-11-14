声優の音声データベース活用の仕組み声優の音声を生成人工知能（AI）でつくり無断利用する事例が増えているため、伊藤忠商事や日本俳優連合（東京）は14日、人の耳では聞き取れない波形などを登録できるデータベースを2025年度中に立ち上げると発表した。声優側が無断利用者に対抗する証拠として使え、権利の保護強化に活用する。現行の法律では声が著作物として認められていない。生成AIでつくられた音声と証明するには声優本