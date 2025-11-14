ウェールズ戦を前にオンラインで記者会見するラグビー日本代表のジョーンズHC。左はディアンズ＝13日【ロンドン共同】ラグビー日本代表は13日、英国のカーディフで15日（日本時間16日未明）に行われるウェールズ代表戦の登録メンバーを発表し、SH斎藤（トゥールーズ）やFB矢崎（早大）が先発入りした。10―41で敗れた8日のアイルランド戦から先発2人を変更し、プロップ為房（東京ベイ）とフランカーのコーネルセン（埼玉）を起